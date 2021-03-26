Час Земли отмечают 27 марта, фото:

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27 марта во мире отмечают Час Земли — ежегодное международное событие, инициированное Всемирным фондом природы.

Час Земли проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта, и призывает людей, организации и коммерческие учреждения выключить необязательное освещение и электрические устройства на один час, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

27 марта Час Земли начнется в 20.30 по киевскому времени.

В мире ежегодно 27 марта отмечают Международный день театра. Это международный день памяти театра как достояния культуры и чествования всех рабочих театра — от театральных режиссеров, актеров и сценографов до билетеров.

Также на 27 марта приходится профессиональный праздник — Международный день нефролога. Нефрологи — это врачи, специализирующиеся на диагностике и лечении различных заболеваний почек.

Кроме того, на 27 марта приходится годовщина знаменательного события — голосования Генассамблеи ООН, которая в 2014 году поддержала резолюции о территориальной целостности Украины, признав Крым и Севастополь неотъемлемой частью нашего государства.

Православная церковь 27 марта чтит преподобного Бенедикта, который жил в V—VI вв. еках н .е. Бенедикт сыграл важную роль в становлении монашеской жизни на западе Европы.

Народные приметы: