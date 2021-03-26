27 марта в Украине осадки не ожидаются, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 27 марта будет без осадков. Во всех регионах ожидается небольшая облачность.

Температура воздуха ночью составит −2…+2°, днем — +9…+15°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве в течение 27 марта будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +11…+13. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит 0…-2°, днем — +13…+15°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе также предполагает отсутствие осадков. Термометры ночью покажут −1…+1°, днем — +11…+13°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит 0…+2°, днем — +11…+13°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове ожидается без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 0… -2° ночью и +10…+12° днем. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье 27 марта будет без осадков. Ожидается температура воздуха 0…-2° ночью и +12…+14° днем. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 27 марта будет достаточно спокойной, ожидаются возмущения, преимущественно в конце суток.