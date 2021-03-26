Изучение новых языков влияет на мозг, фото:

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Изучение нового языка сначала повышает мозговую активность, которая впоследствии снижается по мере совершенствования языковых знаний.

К такому выводу пришли ученые из Токийского университета, исследовавшие, как повлияло изучение японского языка на 15 студентов, проходивших базовый курс этого языка после переезда в Токио, сообщает пресс-служба вуза.

Участники исследования тратили на курсы базового японского языка минимум три часа ежедневно. Все они были 20-летними носителями европейских языков, которые ранее изучали английский язык в детстве или в подростковом возрасте, но не имели предыдущего опыта изучения японского языка или путешествий в Японию.

Ученые изучали только воздействие на деятельность мозга «пассивных» языковых навыков чтения и аудирования, поскольку они могут быть более объективно оценены, чем «активные» навыки письма и речи.

Добровольцы находились в сканере магнитно-резонансной томографии (МРТ), проходя тесты, чтобы исследователи могли измерить местный кровоток вокруг областей мозга, что является показателем активности нейронов.

Существуют четыре региона мозга, специализирующихся на языке. Даже в родном, втором или третьем языках задействованы эти самые регионы, — подчеркивают ученые.

Речь идет о таких регионах мозга:

центр грамматики и область понимания в левой лобной доле:

области слуховой обработки и словарного запаса в височно-теменной доли;

участки памяти гиппокампа и зрения мозга, затылочные доли, которые также становятся активными для поддержки четырех языковых областей во время прохождения тестов.

Во время первых тестов на чтение и слушание эти участки мозга добровольцев продемонстрировали значительное увеличение кровотока, показывая, что участники исследования напряженно думали, чтобы распознать символы и звуки незнакомого языка.

Тогда участники эксперимента набрали около 45% точности на тестах чтения и 75% точности на тестах прослушивания (случайное угадывание на тестах с множественным выбором дало бы точность 25%).

На втором тесте спустя несколько недель результаты тестов на чтение добровольцев улучшились до 55%. Точность их тестов на аудирование не изменилась, но они скорее выбрали ответ, что исследователи интерпретируют как улучшение понимания.

Сравнивая результаты первых и вторых тестов, исследователи обнаружили пониженную активность мозга в грамматическом центре и зоне понимания во время прослушивания, а также в зрительных зонах затылочной доли во время тестов на чтение.

Мы ожидаем, что активность мозга снизится после успешного изучения языка, так как для его понимания не нужно столько энергии, — отмечают исследователи.

Примечательно, что во время второго теста на прослушивание участники исследования имели несколько усиленную активность зоны слуховой обработки своих височных долей, вероятно, из-за улучшения «голоса разума» при восприятии на слух.

Новички не усвоили звуковых образцов нового языка, поэтому не могут удерживать в памяти и хорошо их представлять. Они все еще тратят много энергии, чтобы распознать язык, в отличие от букв или грамматических правил, — добавляют ученые.



Отмечается, что понимание того, как мозг реагирует на изучение нового языка, поможет в будущем не только улучшить методики изучения иностранных языков, но и помочь улучшить программы реабилитации людей после инсульта и других травм мозга.

Напомним, испанские ученые раскрыли секрет успешного изучения языков.