Вивчення нових мов впливає на мозок, фото:

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Ракурс

Вивчення нової мови спочатку підвищує мозкову активність, яка згодом знижується в міру вдосконалення мовних знань.

Такого висновку дійшли учені з Токійського університету, які досліджували, як саме вплинуло вивчення японської мови на 15 студентів, котрі проходили базовий курс цієї мови після переїзду до Токіо, повідомляє прес-служба вишу.

Учасники дослідження витрачали на курси базової японської мови щонайменше три години щодня. Всі вони були 20-річними носіями європейських мов, які раніше вивчали англійську мову у дитинстві чи в підлітковому віці, але не мали попереднього досвіду вивчення японської мови або подорожей до Японії.

Учені вивчали лише вплив на діяльність мозку «пасивних» мовних навичок читання та аудіювання, оскільки вони можуть бути більш об'єктивно оцінені, ніж «активні» навички письма та мовлення.

Добровольці перебували у сканері магнітно-резонансної томографії (МРТ), проходячи тести, щоб дослідники могли виміряти місцевий кровотік навколо областей мозку, що є показником активності нейронів.

Існують чотири регіони мозку, які спеціалізуються на мові. Навіть у рідній, другій чи третій мовах задіяні ці самі регіони, — наголошують учені.

Йдеться про такі регіони мозку:

центр граматики та область розуміння в лівій лобовій долі:

області слухової обробки та словникового запасу у скронево-тім'яній долі;

ділянки пам’яті гіпокампу та зору мозку, потиличні долі, які також стають активними для підтримки чотирьох мовних областей під час проходження тестів.

Під час перших тестів на читання та слухання ці ділянки мозку добровольців продемонстрували значне збільшення кровотоку, показуючи, що учасники дослідження напружено думали, щоб розпізнати символи та звуки незнайомої мови.

Тоді учасники експерименту набрали близько 45% точності на тестах читання та 75% точності на тестах прослуховування (випадкове вгадування на тестах з множинним вибором дало б точність 25%).

На другому тесті через кілька тижнів результати тестів на читання добровольців покращились до 55%. Точність їхніх тестів на аудіювання не змінилася, але вони швидше обрали відповідь, що дослідники інтерпретують як покращення розуміння.

Порівнюючи результати перших та других тестів, дослідники виявили знижену активність мозку в граматичному центрі та зоні розуміння під час прослуховування, а також у зорових зонах потиличної долі під час тестів на читання.

Ми очікуємо, що активність мозку знизиться після успішного вивчення мови, оскільки для її розуміння не потрібно стільки енергії, — зазначають дослідники.

Примітно, що під час другого тесту на прослуховування учасники дослідження мали дещо посилену активність зони слухової обробки своїх скроневих часток, ймовірно, через покращення «голос розуму» під час сприйняття на слух.

«Новачки не засвоїли звукових зразків нової мови, тому не можуть утримувати в пам’яті і добре їх представляти. Вони все ще витрачають багато енергії, щоб розпізнати мову, на відміну від літер або граматичних правил», — додають учені.

Зазначається, що розуміння того, як мозок реагує на вивчення нової мови, допоможе в майбутньому не лише покращити методики вивчення іноземних мов, а й допомогти покращити програми реабілітації людей після інсульту та інших травм мозку.

Нагадаємо, іспанські вчені розкрили секрет успішного вивчення мов.