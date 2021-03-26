27 березня в Україні опади не очікуються, фото:

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Ракурс

Погода в Україні 27 березня буде без опадів. В усіх регіонах очікується невелика хмарність.

Температура повітря вночі становитиме −2…+2°, вдень — +9…+15°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві протягом 27 березня буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +11…+13°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів протягом доби. Вночі температура повітря становитиме 0…−2°, вдень — +13…+15°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі також передбачає відсутність опадів. Термометри вночі покажуть −1…+1°, вдень — +11…+13°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Дніпрі також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме 0…+2°, вдень — +11…+13°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Харкові очікується без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря 0…-2° вночі та +10…+12° вдень. Вітер західний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 27 березня буде без опадів. Очікується температура повітря 0…-2° вночі та +12…+14° вдень. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 27 березня буде досить спокійним, очікуються збурення, переважно наприкінці доби.