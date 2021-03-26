На Донбассе погибли украинские военные, фото: «Информатор»

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Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных. Сегодня, 26 марта, четверо военных погибли в результате обстреле в районе населенного пункта Шумы.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) пыталась девять раз через ОБСЕ остановить обстрел боевиками позиций Вооруженных сил Украины. Об этом советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил в эфире телеканала «Наш».

Однако, отмечает Арестович, оккупанты не прекратили обстрел даже после получения информации о гибели украинских военных.

По мнению Арестовича, эти действия оккупантов является провокацией.

Это провокация в чистом виде, судя по тому, что там произошло, — подчеркивает советник ТКГ.

Впоследствии в эфире телеканала «Украина 24» Арестович сообщил, что украинская делегация обратилась к ОБСЕ с призывом провести внеочередное заседание безопасностной подгруппы из-за обострения на Донбассе.

По словам Арестовича, это заседание запланировано на завтра, 27 марта. Сейчас есть предварительное подтверждение ОБСЕ, ожидается ответ российской стороны.

Напомним, обстрел возле населенного пункта Шумы прозошел около 13.45.