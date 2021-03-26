На Донбассе погибли четверо украинских военных, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n152344-chetvero-voennyh-pogibli-v-rezultate-obstrela-na-donbasse.html

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На Донбассе четверо украинских военных погибли в результате совершенного российско-террористическими войсками прицельного обстрела из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Еще двое военных были ранены, их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь, — отмечают в штабе ООС.

По информации украинского журналиста Юрия Бутусова, обстрел произошел в 13.45 в районе населенного пункта Шуми. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

После ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в данном районе. Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия, — подчеркивает Бутусов.

Журналист отмечает, что именно в районе Шумов российское командование в ноябре 2020 года пыталось провести так называемую «инспекцию» украинских позиций.

Высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций", — считает Бутусов.

Напомним, на прошлой неделе на Донбассе в результате минометного обстрела погиб украинский военный.