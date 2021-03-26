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Ракурс
На Донбасі загинули четверо українських військових, фото: «Укрінформ»

Четверо військових загинули внаслідок обстрілу на Донбасі

26 бер 2021, 17:29
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На Донбасі четверо українських військових загинули в результаті здійсненого російсько-терористичними військами прицільного обстрілу із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Ще двоє військових були поранені, їх госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь, — зазначають у штабі ООС.

За інформацією українського журналіста Юрія Бутусова, обстріл стався о 13.45 в районі населеного пункту Шуми. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Після ротації 503-го батальйону морської піхоти російські війська різко посилили активність у цій зоні. Ситуація не може не викликати занепокоєння, саме тут одна із тих точок, де противник постійно здійснює обстріли із гаубиць, мінометів і стрілецької зброї, — наголошує Бутусов.

Журналіст зазначає, що саме в районі Шумів російське командування у листопаді 2020 року намагалося провести так звану «інспекцію» українських позицій.


Є висока ймовірність, що в районі Шумів може послідувати російська атака для захоплення передових українських позицій, — вважає Бутусов.

Нагадаємо, минулого тижня на Донбасі внаслідок мінометного обстрілу загинув український військовий.

Джерело: Ракурс


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