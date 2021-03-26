Навальний. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n152343-navalnyy-boyitsya-vtratyty-nogu-u-v-yaznyci.html

Ракурс

Олексій Навальний, російський опозиційний політик, який перебуває у в’язниці в Покрові, розповів, що в нього сильно болить спина від сидіння в автозаках у скорченому стані.

Він додав, що боїться втратити праву ногу, тому що ускладнення від болю в спині пішло в ногу. Про це він заявив у своєму Instagram.

Повідомляється, що про погіршення стану здоров’я політика повідомили його адвокати Ольга Михайлова і Вадим Кобзєв, які зустрілися з ним у колонії. Через адвокатів Навальний подав дві заяви, у яких попросив надати фахівця для проведення обстеження, а також перевірити факти систематичної відмови в медичній допомозі.

І вже з ліжка встати важко й дуже боляче. Скарги беруть, але нічого не роблять. Як це описують ті, у кого проблеми зі спиною, ускладнення пішло в ногу, і цілій її ділянці втратилася чутливість. Якщо обіпрешся на праву ногу, просто впадеш. З правою ногою розлучатися не хотілося б, я до неї звик, — повідомив Навальний.



Зазначається, що Навальний також зажадав забезпечити його повноцінним восьмигодинним сном, оскільки впродовж ночі до нього кожну годину підходить співробітник УФСІН із перевіркою. Дружина політика Юлія Навальний звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою звільнити чоловіка, проте прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль реагувати на це звернення не буде, оскільки адресатом у цьому випадку є ФСВП.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штаб російського опозиціонера Олексія Навального відмовився виправити карту на сайті «Свободу Навальному», де окупований Крим позначений як частина Росії.