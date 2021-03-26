Навальный. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n152343-navalnyy-boitsya-lishitsya-nogi-v-turme.html

Ракурс

Алексей Навальный, российский оппозиционный политик, который находится в тюрьме в Покрове рассказал, что у него сильно болит спина от сидения в автозаках в скрюченном виде.

Он добавил, что боится лишиться правой ноги, потому что осложнение от боли в спине пошло в ногу. Об этом он заявил в своем Instagram.

Сообщается, что об ухудшении состояния здоровья политика сообщили его адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, которые встретились с ним в колонии. Через адвокатов Навальный подал два заявления, в котором попросил специалиста для проведения обследования, а также проверить факты систематического отказа в медицинской помощи.

И уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь. С правой ногой расставаться не хотелось бы, я к ней привык, — сообщил Навальный.



Отмечается, что Навальный также потребовал обеспечить его полноценным восьмичасовым сном, поскольку в течение ночи к нему каждый час подходит сотрудник УФСИН с проверкой. Жена политика Юлия Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием освободить мужа, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль реагировать на это обращение не будет, так как адресатом в данном случае является ФСИН.

Напомним, ранее мы сообщали, что штаб российского оппозиционера Алексея Навального отказался исправить карту на сайте «Свободу Навальному», где оккупированный Крым обозначен как часть России.