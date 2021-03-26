В Украине увеличили тюремные сроки за фейковые минирования

Увеличили тюремные сроки за фейковые минирования. Фото: Слово и дело

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Владимир Зеленский подписал закон Украины № 1292-ІХ «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан».

После его опубликования ужесточиться ответственность лжеминеров.

За недостоверное уведомление о минировании объектов критической инфраструктуры или зданий органов государственной власти, медицинских и образовательных учреждений будет предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без.

Под объектами критической инфраструктуры имеются в виду предприятия и организации, деятельность которых непосредственно связана с важными технологическими процессами или услугами и прекращение их деятельности может иметь негативные последствия для страны.

Такими объектами, например, являются электростанции, аэропорты, предприятия, предоставляющие услуги поставки воды и т.д.

Ранее Уголовным кодексом Украины предусматривалась ответственность в виде лишения свободы от двух до шести лет без конфискации имущества.

Напомним, Верховная Рада усилила ответственность за фейковые минирования. В пояснительной записке к закону авторы новации отметили, что только в 2019 году следователи Нацполиции начали досудебное расследование примерно 2 тыс. уголовных преступлений по указанной статье УК Украины. Это вдвое больше, чем в 2018 году.