По-настоящему «голливудская» история произошла в Австралии — 28-летняя футболистка Рали Добсон, звезда женской команды «Мельбурн Сити», решила завершить карьеру, чтобы посвятить больше времени своєму больному раком мозга будущему мужу Мэтту, который будет проходить интенсивный курс лучевой терапии и химиотерапии.

После завершения своего последнего матча в карьере, который окончился победой «Мельбурн Сити» со счетом 2:1 (Добсон открыла счет в середине второго тайма), футболистка подбежала к краю поля, чтобы поздороваться с друзьями, но там ее уже ждал Мэтт, который стал на колено и сделал предложение, сообщает издание ESPN.

На предложение Рали ответила согласием.

Рали в разговоре з журналистами сообщила, что незадолго до этого дважди предлагали Мэтту пожениться, но тот отказывался. Теперь стала понятной причина.

По словами Добсон, у Мэтта опухоль головного мозга у обнаружили шесть лет назад, после того как у него случился припадок во время игры в футбол. Ему сделали операцию, тогда болезнь отступила, но позже вернулась.

До конца мая он будет проходить курс агрессивной лучевой терапии, а затем еще 12 месяцев — агрессивную химиотерапию.

По ее словам, шансы на выздоровление Мэтта большие — из-за возраста и того, что опухоль обнаружили достаточно рано.

