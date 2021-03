По-справжньому «голлівудська» історія сталася в Австралії — 28-річна футболістка Ралі Добсон, зірка жіночої команди «Мельбурн Сіті», вирішила завершити кар'єру, щоб присвятити більше часу своєму хворому на рак мозку майбутньому чоловікові Метту, який буде проходити інтенсивний курс променевої терапії і хіміотерапії.

Після завершення свого останнього матчу в кар'єрі, який закінчився перемогою «Мельбурн Сіті» з рахунком 2:1 (Добсон відкрила рахунок в середині другого тайму), футболістка підбігла до краю поля, щоб привітатися з друзями, але там її вже чекав Метт, який став на коліно і зробив пропозицію, повідомляє видання ESPN.

На пропозицію Ралі відповіла згодою.

Ралі в розмові з журналістами повідомила, що незадовго до цього двічі пропонували Метту одружитися, але той відмовлявся. Тепер стала зрозумілою причина.

За словами Добсон, у Метта пухлину головного мозку у виявили шість років тому, після того як у нього стався напад під час гри в футбол. Йому зробили операцію, тоді хвороба відступила, але пізніше повернулася.

До кінця травня він буде проходити курс агресивної променевої терапії, а потім ще 12 місяців — агресивну хіміотерапію.

За її словами, шанси на одужання Метта великі — через вік і те, що пухлину виявили досить рано.

What an UNBELIEVABLE moment as @rhali_dobson's partner proposes to her after the game! AHH! ��#WLeague#MCYvPERpic.twitter.com/2RDSld3L5J

— Westfield W-League (@WLeague) March 25, 2021