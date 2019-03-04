Забіг чоловіків із дружинами на плечах провели у Великій Британії (ВІДЕО)

Забіг із дружиною на плечах провели у Великій Британії. Фото: IGotoWorld

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Забіг із дружиною на плечах провели у Великій Британії вже вдванадцяте. Цьогоріч у заході взяли участь кілька десятків пар, а переможець після змагання зробив своїй дівчині пропозицію руки та серця.

Учасники змагання з перенесення дружини повинні були здолати 380 м дороги з перешкодами. Головною нагородою конкурсу є призова бочка пива вагою з дружину переможця. Цьогоріч приз отримав 28-річний Кріс Хепворт. Про це повідомляють euronews.

Найпопулярнішим способом перенесення дружини виявилося «естонське захоплення». Особливість цього прийому в тому, що обраниця учасника висить на спині чоловіка вниз головою, а її ноги розташовані попереду.

Організатори змагання стверджують, що перенесення дружини є британської традицією, яка сягає корінням IX століття. За переказами, під час набігу вікінгів на північ Англії, воїни розорили монастир Ліндісфарн і втекли, тримаючи у руках жінок, які пручалися.

Відзначимо, що існує навіть міжнародний чемпіонат із носіння дружин. Його з 1995 року щорічно проводять у червні в Фінляндії. У 2017 році в змаганнях взяли участь пари із 15 країн, але перемогли жителі Фінляндії. Тайсто Мієттінен і Христина Хаапанен є шестиразовими переможцями цих змагань, а чоловік взагалі є єдиним переможцем у віці понад 50 років.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі пройшов забіг у вишиванках, в якому взяли участь півтисячі осіб.