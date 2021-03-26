В Україні збільшили тюремні терміни за фейкові замінування. Фото: Слово і Діло

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Володимир Зеленський підписав закон України № 1292-ІХ «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян».

Після його опублікування посилиться відповідальність для псевдомінерів.

За недостовірне повідомлення про мінування об'єктів критичної інфраструктури або будівель органів державної влади, медичних і освітніх установ буде передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без.

Під об'єктами критичної інфраструктури маються на увазі підприємства та організації, діяльність яких безпосередньо пов’язана з важливими технологічними процесами або послугами й припинення їх діяльності може мати негативні наслідки для країни.

Такими об'єктами, наприклад, є електростанції, аеропорти, підприємства, що надають послуги постачання води й т.д.

Раніше Кримінальним кодексом України передбачалася відповідальність у вигляді позбавлення волі від двох до шести років без конфіскації майна.

Нагадаємо, Верховна Рада посилила відповідальність за фейкові замінування. У пояснювальній записці до закону автори новації відзначили, що тільки у 2019 році слідчі Нацполіції розпочали досудове розслідування приблизно 2 тис. кримінальних правопорушень за вказаною статтею КК України. Це удвічі більше, ніж у 2018 році.