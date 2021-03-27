За якої умови зупинять транспорт — Степанов зробив заяву

Степанов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152356-za-yakoyi-umovy-zupynyat-transport-stepanov-zrobyv-zayavu.html

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Карантин в Україні продовжує діяти, а більшість регіонів уже віднесено до «червоної» зони через критичну ситуацію з кількістю нових хворих та госпіталізованих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав умову, за якої роботу транспорту в Україні можуть зупинити. Про це він розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За його словами, наразі дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень, щоби стримати цей потужний спалах інфекції, який, зокрема, викликаний мутованими штамами.

Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоби не було колапсу медичної системи, це основний показник, — заявив Степанов.



Міністр додав, що уряд уже обговорює питання загальнонаціонального локдауну, але в МОЗ намагаються знайти рішення, яке дасть змогу балансувати між епідеміологією й життям країни, а також функціонуванням бізнесу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у Києві вирує з новою силою та масово відправляє киян на лікарняні ліжка. У столичних лікарнях лікуються 4 тис. 252 хворих. З них 2 тис. 700 людей — у важкому стані.