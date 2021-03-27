Незвичайні морозні дюни Марса потрапили на фото

Марс. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152355-nezvychayni-morozni-duny-marsa-potrapyly-na-foto.html

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NASA, Національне агентство США з аеронавтики й дослідження космічного простору, опублікувало унікальну світлину морозних дюн Марсу.

На світлині можна розгледіти поле піщаних дюн, яке займає морозний кратер діаметром у 5 км. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Вчені заявляють, що незвичайний кратер вдалося знайти у високих широтах північних рівнин Марса. Відомо, що дюни відокремилися від основного поля і, схоже, підіймаються схилом кратера за формою яру.

Повідомляється, що поверхня основного поля дюн характеризується низкою темних багатокутних візерунків, що може бути прямим наслідком сезонних заморозків на Марсі. Натомість на кількох крутіших схилах дюн, спрямованих із підвітряного боку, є вузькі борозни, що вказують на початок формування ярів.

Відомо, що дно кратера має різноманітну текстуру, зокрема смугасті візерунки, які вказують на сезонне танення, спричинене сублімацією льоду. Рух матеріалів схилами кратерів на дюнному полі нагадує яри, за винятком того, що вони не обмежуються характерними нішами. В агентстві додали, що це відмінні риси ярів в інших частинах планети.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дату смерті всього живого на планеті Земля спрогнозували науковці NASA. Дослідники розрахували час, коли сонячна радіація повністю знищить атмосферу Землі. Вчені провели комп’ютерне моделювання, враховуючи сотні й навіть тисячі різних умов розвитку життя на Землі. Цю модель запускали понад 400 тис. разів, що дозволяє науковцям з упевненістю говорити про отримані результати.