Необычные морозные дюны Марса попали на фото

Марс. Фото: Istock

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NASA, Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства, опубликовало уникальную фотографию морозных дюн Марса.

На фотографии можно разглядеть поле песчаных дюн, которое занимает морозный кратер диаметром в 5 км. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Ученые заявляют, что необычный кратер удалось найти в высоких широтах северных равнин Марса. Известно, что дюны отделились от основного поля и, похоже, поднимаются по склону кратера по форме оврага.

Сообщается, что поверхность основного поля дюн характеризуется рядом темных многоугольных узоров, и может быть прямым следствием сезонных заморозков на Марсе. В то же время на нескольких крутых склонах дюн, направленных с подветренной стороны, есть узкие борозды, указывающие на начало формирования оврагов.

Известно, что дно кратера имеет разнообразную текстуру, в частности полосатые узоры, которые указывают на сезонное таяние, вызванное сублимацией льда. Движение материалов по склонам кратера на дюнное поле напоминает овраги, за исключением того, что они не ограничиваются характерными нишами. В агентстве добавили, что это отличительные черты оврагов в других частях планеты.

Напомним, ранее мы сообщали, что дату смерти всего живого на планете Земля спрогнозировали ученые NASA. Исследователи рассчитали время, когда солнечная радиация полностью уничтожит атмосферу Земли. Ученые провели компьютерное моделирование, учитывая сотни и даже тысячи различных условий развития жизни на Земле. Эту модель запускали более 400 тыс. раз, что позволяет ученым с уверенностью говорить о полученных результатах.