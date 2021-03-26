Коронавірус. Фото: Istock

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Коронавірус у Миколаєві, який нещодавно потрапив у «червону» зону карантину, відправив до лікарень рекордну кількість хворих.

Місць для пацієнтів бракує навіть у коридорах. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в Миколаєві щодня фіксують близько 200 хворих, а вмирають за добу до 10 пацієнтів з коронавірусом, оскільки хвороба стала протікати важче.

Це відео не додасть вам гарного настрою, але воно повністю показує реальний стан справ в наших ковідних госпіталях. Завантаженість лікарень критична. Нам не вистачає медиків, а місць для пацієнтів не вистачає навіть в коридорах, — написав він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Миколаєві з 24 березня запроваджується суворий карантин через погіршення ситуації з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. Обмеження діятимуть до 4 квітня.

За словами мера Миколаєва, місто вже у «червоній» зоні за одним із показників — кількістю госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 впродовж останніх семи днів на 100 тис. населення, який становить 101,15 (при допустимому не більше, ніж 60 на 100 тис. населення).