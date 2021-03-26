Восьминіг. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152326-zminuvaty-kolir-uvi-sni-navchylysya-vosmynogy-foto.html

Ракурс

Восьминоги виявилися здатними бачити сни і змінювати колір залежно від сновидінь.

Вчені з Федерального університету Ріу-Гранді-ду-Норті в Бразилії виявили, що в цих незвичайних істот є дві фази сну, під час яких вони змінюють колір і структуру тіла. Про це повідомляє iScience.

Це відкриття вдалося зробити під час експерименту. Вчені зняли сон восьминогів, й отримали 180 годин запису для аналізу. Виявилося, що під час пасивної фази сну ці незвичайні істоти мало рухаються, а їхні очі закриті. Кожні 30−40 хвилин фаза переривалася коротким періодом активного сну, що триває одну-дві хвилини.

У цій фазі вони змінювали колір і структуру тіла, на їхній шкірі проступали горбки, присисальці стискалися, а очі й мацаки постійно рухалися. Команда перевірила, чи дійсно восьминоги спали в такому стані, показавши їм відео з крабами — вони не реагували, що говорить про те, що морські мешканці були занурені в сон.

Якщо восьминогу сниться щось на кшталт сну, то це, швидше за все, дуже коротка послідовність кадрів, а не оповідання. Чи є в них якесь внутрішнє життя з розповіддю про самих себе, ми не знаємо, — заявляють вчені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що восьминоги б’ють риб від гніву — вчені надали відеосвідоцтво того, як головоногі молюски безладно б’ють риб, що пропливають повз. Антисоціальну поведінку восьминогів дослідники називають «активним витісненням» риб. Вона активується в розпал спільного полювання, коли восьминоги й риба об'єднуються, щоби разом ловити здобич.