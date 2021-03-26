Осьминог. Фото: Istock

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Ракурс

Осьминоги оказались способными видеть сны и менять цвет в зависимости от сновидений.

Ученые из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти в Бразилии обнаружили, что у этих необычных существ есть две фазы сна, во время которых они меняют цвет и структуру тела. Об этом сообщает iScience.

Это открытие удалось установить во время эксперимента. Ученые засняли сон осьминогов и получили 180 часов записи для анализа. Оказалось, что во время пассивной фазы сна эти необычные существа мало двигаются, а их глаза закрыты. Каждые 30−40 минут фаза прерывалась коротким периодом активного сна, длящегося одну-две минуты.





В этой фазе они меняли цвет и структуру тела, на их коже проступали бугорки, присоски сжимались, а глаза и щупальца постоянно двигались. Команда проверила, действительно ли осьминоги спали в таком состоянии, показав им видео с некоторыми крабами — они не реагировали, что говорит о том, что морские жители были погружены в сон.

Если осьминогу снится что-то вроде сна, то это, скорее всего, очень короткая последовательность кадров, а не повествование. Есть ли у них какая-то внутренняя жизнь с повествованием о самих себе, мы не знаем, — заявляют ученые.

Напомним, ранее мы сообщали, что осьминоги бьют рыб со злости — ученые предоставили видеосвидетельства того, как головоногие моллюски беспорядочно бьют мимо проплывающую рыбу. Антисоциальное поведение осьминогов исследователи называют «активным вытеснением» рыбы. Оно происходит в разгар совместной охоты, когда осьминоги и рыба объединяются, чтобы вместе ловить добычу.