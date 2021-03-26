Новый метод борьбы с раком разработали ученые. Фото: Перший

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Вылечить рак ученые пытаются с помощью нового метода. Исследователи создали клетки, которые посылают в потенциальное место распространения рака.

Клетки должны «предупредить» органы о развитии болезни, чтобы те могли защититься от нее, пишет издание Medical Express.

Это новый подход к иммунотерапии, который вполне может стать потенциальным средством лечения метастатического рака, — сказала руководитель исследования Розандра Каплан.

Метастатический рак — это рак, который распространился из своего первоначального местоположения на другие части тела. Из-за этого он трудно поддается лечению. Доктор Каплан решила, что вместо исправления последствий нужно работать над их предотвращением.

Рак перед распространением на другие органы посылает туда сигналы. Таким образом появляется метастатическая ниша — это «подготовленное и готовое» место, где со временем активно продолжает развиваться болезнь.

В новом исследовании ученые изучили поведение иммунных клеток в метастатической нише. Команда в основном изучала мышей с имплантированной рабдомиосаркомой, типом рака, который развивается в мышцах детей и часто распространяется на их легкие.

В результате обследования легких мышей после образования опухолей в мышцах ног, исследователи заметили, что иммунная система хоть и работала, но была ослаблена, в то время, как клеток, которые ее подавляли, было очень много.

В легких — то есть метастатической нише — начали появляться и накапливаться миелоидные ткани. Обычно они являются частью первой реакции организма на травмы и инфекции, в том числе и рак.

Исследователи выяснили, что миелоидные ткани в метастатической нише заставляют борющиеся с раком иммунные клетки отступать. Именно так рак «готовит» себе новое место, со временем пуская метастазы.

Тогда ученые решили попробовать использовать миелоидные ткани, чтобы побудить иммунную систему к защитным действиям в метастатической нише. Они попробовали отредактировать сообщение, которое они доставляют органам, на которые собирается перекинуться рак.

Для этого они добавили дополнительный ген IL-12 к миелоидным тканям — такую клетку назвали GEMys. Таким образом миелоидные ткани вместо «приказа об отступлении» наоборот сигнализировали иммунной системе о том, что в скором времени рак попробует захватить новый орган.

В результате у мышей, получивших GEMys, было меньше метастатических опухолей и они жили значительно дольше, чем мыши, получавшие неизмененные миелоидные клетки. Исследователи обнаружили аналогичные результаты, когда изучали мышей с опухолями поджелудочной железы, которые распространились на печень.

Когда исследователи повторно вводили раковые клетки мышам, вылеченным таким образом, опухоли не образовывались. Это говорит о том, что комбинированное лечение оставляет длительную «иммунную память» о раке, объясняют исследователи.

Напомним, что ночные смены могут вызывать рак, считают ученые из Вашингтонского государственного университета. Результаты нового исследования указывают на то, что нарушения циркадного ритма, вызванные работой в ночную смену, могут изменить экспрессию генов.