Новий метод боротьби з раком розробили вчені. Фото: Перший

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Вилікувати рак вчені намагаються за допомогою нового методу. Дослідники створили клітини, які посилають у потенційне місце поширення раку.

Клітини мають «попередити» органи про розвиток хвороби, щоб ті могли захиститися від неї, пише видання Medical Express.

Це новий підхід до імунотерапії, який цілком може стати потенційним засобом лікування метастатичного раку, — сказала керівниця дослідження Розандра Каплан.

Метастатичний рак — це рак, який поширився зі свого первісного розташування на інші частини тіла. Через це він важко піддається лікуванню. Доктор Каплан вирішила, що замість виправлення наслідків потрібно працювати над їх запобіганням.

Рак перед розповсюдженням на інші органи посилає туди сигнали. Таким чином з’являється метастатична ніша — це «підготовлене і готове» місце, де згодом активно продовжує розвиватися хвороба.

У новому дослідженні вчені вивчили поведінку імунних клітин в метастатичній ніші. Команда в основному вивчала мишей з імплантованою рабдоміосаркомою, типом раку, який розвивається у м’язах дітей і часто поширюється на їхні легені.

В результаті обстеження легенів мишей після утворення пухлин у м’язах ніг, дослідники помітили, що імунна система хоч і працювала, але була ослаблена, в той час, як клітин, які її пригнічували, було дуже багато.

У легенях — тобто метастатичній ніші — почали з’являтися і накопичуватися мієлоїдні тканини. Зазвичай вони є частиною першої реакції організму на травму й інфекції, зокрема й рак.

Дослідники з’ясували, що мієлоїдні тканини в метастатичній ніші змушують імунні клітини, що борються з раком, відступати. Саме так рак «готує" собі нове місце, з часом пускаючи метастази.

Тоді вчені вирішили спробувати використовувати мієлоїдні тканини, щоб спонукати імунну систему до захисних дій в метастатичній ніші. Вони спробували відредагувати повідомлення, яке вони доставляють органам, на які збирається перекинутися рак.

Для цього вони додали додатковий ген IL-12 до мієлоїдних тканин — таку клітину назвали GEMys. Таким чином мієлоїдні тканини замість «наказу про відступ» навпаки сигналізували імунній системі про те, що незабаром рак спробує захопити новий орган.

В результаті у мишей, які отримали GEMys, було менше метастатичних пухлин і вони жили значно довше, ніж миші, що одержували незмінені мієлоїдні клітини. Дослідники виявили аналогічні результати, коли вивчали мишей з пухлинами підшлункової залози, які поширилися на печінку.

Коли дослідники повторно вводили ракові клітини мишам, вилікуваним таким чином, пухлини не утворювалися. Це говорить про те, що комбіноване лікування залишає тривалу «імунну пам’ять» про рак, пояснюють дослідники.

Нагадаємо, що нічні зміни можуть провокувати рак, вважають вчені з Вашингтонського державного університету. Результати нового дослідження вказують на те, що порушення добових ритмів, спричинені роботою в нічну зміну, можуть змінити експресію генів.