Клетки также могут воспринимать звук, фото: KyotoU/Kumeta lab

https://racurs.ua/n205623-kletki-organizma-takje-mogut-slyshat-uchenye.html

Ракурс

Клітини організму також можуть сприймати звук.

Це встановило нове дослідження учених Кіотського університету (Японія), повідомлчяє видання EurekAlert.

Існує відчуття, яке ви відчуваєте — біля літака, що злітає, або біля колонок на концерті — від звуку, настільки тотального, що ви відчуваєте його всім своїм єством. Коли це відбувається, його сприймають не лише ваш мозок і вуха, але й клітини організму, — вказано у статті.

Зазначається, що це дослідження учених надихнули роботи у галузі механобіології та звукопроведення — звукового середовища в тканинах тіла — які показали, що акустичного тиску, який передається звуком, може бути достатньо, щоб викликати клітинні реакції.

Щоб дослідити вплив звуку на клітинну активність, учені розробили систему для «купання» культивованих клітин в акустичних хвилях:

спочатку учені прикріпили датчик вібрації до полиці догори дном. Потім за допомогою цифрового аудіоплеєра, підключеного до підсилювача, вони надіслали звукові сигнали через перетворювач на діафрагму, прикріплену до чашки з культурою клітин. Це дозволило дослідникам випромінювати акустичний тиск в межах фізіологічного звуку на культивовані клітини;

після цього експерименту дослідники проаналізували вплив звуку на клітини за допомогою РНК-секвенування, мікроскопії та інших методів.

Результати показали, що клітини реагують на чутний діапазон акустичної стимуляції на клітинному рівні. Зокрема, учені зафіксували значний вплив звуку на пригнічення диференціації адипоцитів — процесу, за допомогою якого преадипоцити перетворюються на жирові клітини, що відкриває можливість використання акустики для контролю стану клітин і тканин.

Оскільки звук нематеріальний, акустична стимуляція є неінвазивним, безпечним і миттєвим інструментом, який, ймовірно, принесе користь медицині та охороні здоров’я, — наголошують дослідники.

Учені також ідентифікували близько 190 генів, чутливих до звуку, відзначила вплив звуку на контроль активності клітинної адгезії та спостерігала за субклітинним механізмом, через який передаються звукові сигнали.

Окрім надання переконливих доказів сприйняття звуку на клітинному рівні, це дослідження також кидає виклик традиційній концепції сприйняття звуку живими істотами, яка полягає в тому, що воно опосередковується рецептивними органами, такими як мозок. Виявляється, ваші клітини теж реагують на звуки, — наголошується у статті.

Джерело: EurekAlert