Северное сияние. Фото: Gismeteo

https://racurs.ua/n160454-zvuk-polyarnogo-siyaniya-udalos-rasslyshat-uchenym-foto.html

Ракурс

Полярное сияние можно не только увидеть, но и услышать — ученые смогли прослушать звук огней, вспыхивающих в небе.

Запись уловила звук, издаваемый огнями на высоте 70 метров над поверхностью земли. Об этом сообщает Gismeteo.

Отмечается, что полярное сияние появляется из-за контакта солнечных частиц с молекулами газа в земной атмосфере — оно возникает около полюсов нашей планеты, где магнитное поле сильнее всего. Очевидцы северного сияния ранее описывали звук явления как шелест шелка или тихий шум двух досок, скользящих друг по другу плоскими поверхностями.

Исследователям удалось подтвердить эту теорию — они также слышали слабый свистящий звук, отчетливо волнообразный, который соответствовал вибрациям сияния. Некоторые специалисты описали шум, похожий на треск горящей травы или на брызги. Механизм, стоящий за звуком, пока мало изучен, как и погодные условия, при которых можно услышать шум.

Астрономы считают, что движение северного сияния меняет магнитное поле Земли, вызывая изменения в электризации атмосферы на большом расстоянии. Это и производит потрескивающий звук статического электричества ближе к поверхности планеты.

Редкий звуковой феномен проявляется только в 5% событий сильных полярных сияний. Его можно услышать на вершинах гор или в окружении нескольких зданий.

Напомним, ранее мы сообщали, что тайну возникновения северного сияния раскрыли американские ученые.

Источник: Gismeteo