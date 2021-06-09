Тайну возникновения северного сияния раскрыли ученые. Фото: antonivtours.com

https://racurs.ua/n155838-taynu-vozniknoveniya-severnogo-siyaniya-raskryli-uchenye.html

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Тайну возникновения северного сияния раскрыли американские ученые.

Физики из Университета Айовы доказали, что самые яркие полярные сияния создаются мощными электромагнитными волнами во время геомагнитных бурь. Электромагнитные волны, известные также как альвеновские волны, ускоряют движение электронов к Земле, заставляя частицы производить красочный световой эффект, известный как северное сияние. Об этом сообщает Science Alert.

По словам доктора физики и астрономии в университете Айовы и соавтора исследования Грега Хоуза, небольшая группа электронов подвергается резонансному ускорению электрическим полем альфвенивской волны, подобно тому, как серфер ловит волну и постоянно ускоряется, когда движется вместе с ней. Этот процесс известен как затухание Ландау, поскольку передача энергии от волны к частице ослабляет волну и в то же время предотвращает возникновение нестабильности. Ученые сравнили свои результаты с модельным полярным сиянием и установили, что скорость возбуждения электронов соответствует процессу Ландау в реальных условиях.

Соотношение скорости возбуждения электрона между экспериментом и моделью полярных сияний устанавливает окончательный связь, необходимую для демонстрации того, что мы оказали прямое экспериментальное подтверждение того, что альфвеновские волны могут ускорять электроны, которые генерируют сияние, — заявляют исследователи.



Напомним, эффект полярного сияния обнаружили в Тихом океане. Спутник Европейского космического агентства запечатлел гигантскую массу бирюзовых водорослей, которые с орбиты вполне можно принять за Северное сияние.

Источник: Science Alert