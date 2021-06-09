Таємницю виникнення північного сяйва розкрили науковці. Фото: antonivtours.com

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Таємницю виникнення північного сяйва розкрили американські науковці.

Фізики з Університету Айови довели, що найяскравіші полярні сяйва створюються потужними електромагнітними хвилями під час геомагнітних бур. Електромагнітні хвилі, відомі також як альвенівські хвилі, прискорюють рух електронів до землі, змушуючи частинки виробляти барвистий світловий ефект, відомий як північне сяйво. Про це повідомляє Science Alert.

За словами доктора фізики і астрономії в університеті Айови й співавтора дослідження Грега Хоуза, невелика група електронів піддається резонансному прискоренню електричним полем альфвенівської хвилі, подібно до того, як серфер ловить хвилю і постійно прискорюється, коли рухається разом з нею. Цей процес відомий як затухання Ландау, оскільки передача енергії від хвилі до частинки послаблює хвилю і водночас запобігає виникненню нестабільності. Науковці порівняли свої результати з модельним полярним сяйвом і встановили, що швидкість збудження електронів відповідає процесу Ландау в реальних умовах.

Співвідношення швидкості збудження електрона між експериментом і моделлю полярних сяйв встановлює остаточний зв’язок, необхідний для демонстрації того, що ми надали пряме експериментальне підтвердження того, що альфвенівські хвилі можуть прискорювати електрони, які генерують сяйво, — заявляють дослідники.



Нагадаємо, ефект полярного сяйва виявили у Тихому океані. Супутник Європейського космічного агентства відобразив гігантську масу бірюзових водоростей, які з орбіти цілком можна прийняти за Північне сяйво.

Джерело: Science Alert