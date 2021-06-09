Окупанти в Криму засудили до семи років ув’язнення екс-політв'язня Бекірова

Едем Бекіров, фото: «QHA Кримські новини»

https://racurs.ua/ua/n155837-okupanty-v-krymu-zasudyly-do-semy-rokiv-uv-yaznennya-eks-politvyaznya-bekirova.html

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Українського активіста та колишнього політв’язня Едема Бекірова у тимчасово окупованому Криму так званий Центральний районний суд Сімферополя заочно засудив до семи років ув’язнення у колонії загального режиму і виплати штрафу в розмірі 150 тис. рублів (приблизно 56 тис. грн).

Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою про нібито «зберігання та перевезення вибухових речовин». Про це у своєму Telegram-каналі повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Вважаю судилище стосовно Едема Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання, зокрема діабет і неврологію хребта, продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян, — наголосила Денісова.

Денісова також звернулася до міжнародної спільноти з проханням продовжувати тиск на Росію, задля припинення політичного переслідування громадян України та звільнення усіх, хто перебуває у незаконному ув’язненні.

Під час розгляду справи у «суді» не були присутні навіть адвокати Бекірова, зазначає видання «Громадське».

Захисник Бекірова Олексій Ладін раніше вказував на політичний характер цієї справи, оскільки запобіжний захід Бекірову змінили на час «великого обміну» полоненими між Україною та РФ у 2019 році.

Бекірова російські спецслужби затримали на в’їзді у Крим 12 грудня 2018 року. Його звинуватили у зберігання вибухових засобів. 27 серпня 2019 року йому змінили запобіжний захід.

Проте у травні 2020 року «суд» в окупованому Криму відновив слухання у «справі Бекірова» в заочному форматі.

Після обміну Бекіров перебуває на підконтрольній Україні території.

Окупанти у звинувачення Бекірову покладалися на покази секретного свідка, особу якого «суд» відмовився розкривати, повідомляє Фейсбук-спільнота «Кримська солідарність».

На допиті було виявлено безліч протиріч. Свідок, наприклад, не міг визначитися, яким чином Бекіров ніс 14-кілограмову сумку з боєприпасами. Спочатку він стверджував, що той ходив з нею на плечі, потім заявив про те, що Бекіров волочив її по землі, — зазначається у повідомленні.

Джерело: «Громадське», Людмила Денісова, «Кримська солідарність»