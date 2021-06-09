Оккупанты в Крыму приговорили к семи годам тюрьмы экс-политзаключенного Бекирова

Эдем Бекиров, фото: «QHA Крымские новости»

https://racurs.ua/n155837-okkupanty-v-krymu-prigovorili-k-semi-godam-turmy-eks-politzakluchennogo-bekirova.html

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Украинского активиста и бывшего политзаключенного Эдема Бекирова во временно оккупированном Крыму так называемый Центральный районный суд Симферополя заочно приговорил к семи годам заключения в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 150 тыс. рублей (примерно 56 тыс. грн).

Бекирова обвинили по сфабрикованному делу о якобы «хранении и перевозке взрывчатых веществ». Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Считаю судилище относительно Эдема Бекирова, инвалида первой группы, который имеет хронические заболевания, в частности диабет и неврологию позвоночника, продолжением политического преследования страной-оккупантом украинских граждан, — подчеркнула Денисова.

Денисова также обратилась к международному сообществу с просьбой продолжать давление на Россию, для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении.

При рассмотрении дела в «суде» не присутствовали даже адвокаты Бекирова, отмечает издание «Громадське».

Защитник Бекирова Алексей Ладин ранее указывал на политический характер этого дела, поскольку меру пресечения Бекирову изменили на время «большого обмена» пленными между Украиной и РФ в 2019 году.

Бекирова российские спецслужбы задержали на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. Его обвинили в хранение взрывчатых средств. 27 августа 2019 года ему изменили меру пресечения.

Однако в мае 2020 года «суд» в оккупированном Крыму возобновил слушания по «делу Бекирова» в заочном формате.

После обмена Бекиров находится на подконтрольной Украине территории.

Оккупанты в обвинении Бекирову полагались на показания секретного свидетеля, личность которого «суд» отказался раскрывать, сообщает Фейсбук-сообщество «Крымская солидарность».

На допросе было выявлено множество противоречий. Свидетель, например, не мог определиться, каким образом Бекиров нес 14 килограммовую сумку с боеприпасами. Сначала он утверждал, что тот ходил с ней на плече, потом заявил о том, что Бекиров волочил ее по земле, — говорится в сообщении.

Источник: «Громадське», Людмила Денисова, «Крымская солидарность»