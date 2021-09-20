Північне сяйво. Фото: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n160454-zvuk-polyarnogo-syayva-vdalosya-rozchuty-vchenym-foto.html

Ракурс

Полярне сяйво можна не тільки побачити, а й почути — вчені змогли прослухати звук вогнів, що спалахують у небі.

Запис вловив звук вогнів на висоті 70 метрів над поверхнею землі. Про це повідомляє Gismeteo.

Зазначається, що полярне сяйво з’являється через контакт сонячних частинок із молекулами газу в земній атмосфері — воно виникає близько полюсів нашої планети, де магнітне поле найсильніше. Очевидці північного сяйва раніше описували звук явища як шелест шовку або тихий шум двох дощок, що ковзають один по одній плоскими поверхнями.

Дослідникам вдалося підтвердити цю теорію — вони також чули слабкий свистячий звук, чітко хвилеподібний, який відповідав вібраціям сяйва. Деякі фахівці описали шум, схожий на тріск трави, що горить або на бризки. Механізм, що стоїть за звуком, поки мало вивчений, як і погодні умови, за яких можна почути шум.

Астрономи вважають, що рух північного сяйва змінює магнітне поле Землі, викликаючи зміни в електризації атмосфери на великій відстані. Це й робить звук статичної електрики ближчим до поверхні планети.

Рідкісний звуковий феномен чути тільки в 5% подій сильних полярних сяйв. Його можна почути на вершинах гір або в оточенні кількох будівель.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що таємницю виникнення північного сяйва розкрили американські вчені.

Джерело: Gismeteo