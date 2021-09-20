Тренди. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n160453-vyrizy-asymetriya-ta-plechi-modni-trendy-roku-z-lviv-fashion-week-foto.html

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Lviv Fashion Week проходила з 16 по 19 вересня з показами прогресивних українських дизайнерів.

Автори колекцій продемонстрували незвичайні модні тренди, які підійдуть як для життя, так і для урочистих заходів. Фоторепортаж із заходу опублікував фотокореспондент Євгеній Кравс на своїй сторінці в Facebook.

На подіумі можна було побачити всі тренди останніх років — монохром, асиметрія, акцентовані плечі та речі з вирізами.

Я знаходжу тканину й одразу пов’язую її з технологічними аспектами, а далі — йду за відчуттями. Проте незмінним залишається наступне: річ повинна мати core (ядро), подразник, провокуючий елемент, асиметрію, акцент, — розповіла одна з дизайнерок.

За її словами, колекція була виконана в чорному кольорі через те, що чорний має найбільшу поглинальну здатність. Він блокує барви, затемнює, підкреслює і проводить чітку лінію «між». Дизайнерка вважає, що чорний носять індивідуалісти, і саме таким образом вона надихалася під час створення своєї колекції.

Особливий акцент був зроблений на грі асиметрії, форм та фактур, які є абсолютно вільними та обрамленими в жіночні силуети, контрасти чітких та плавних ліній.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принцеса Діана була відома не тільки своїми королівськими заслугами, а і своїм бездоганним стилем. Об'ємна зачіска принцеси знову стала модною у 2021 році завдяки знаменитостям.

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