Вакцину Pfizer для дітей просуватимуть у США

Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160452-vakcynu-pfizer-dlya-ditey-prosuvatymut-u-ssha.html

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Вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech може стати доступною для дітей.

Компанія стверджує, що вакцина є безпечною, добре переноситься та викликає міцну імунну відповідь. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Виробник заявив, що планує вибороти в Сполучених Штатах Америки (США) дозвіл регулятора, щоби якнайшвидше зробити вакцину від коронавірусу доступною для дітей віком від п’яти до 11 років.

Згідно з результатами клінічних випробувань, вакцину вводитимуть у менших дозах, ніж ті, якими вакцинують людей віком від 12 років.

Ці результати випробувань дають міцну основу для отримання дозволу на вакцину для дітей віком від 5 до 11 років, і ми плануємо терміново подати їх до FDA та інших регуляторних органів, — заявив керівник компанії Pfizer Альберт Бурла.

У Pfizer наголошують, що планують отримати результати тестувань серед дітей віком до п’яти років пізніше цього року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масова вакцинація дітей від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зараз не на часі. Зараз головне — щеплення дорослого населення, вважає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Джерело: Радіо Свобода