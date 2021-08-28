Чому в Україні масово не вакцинують дітей, пояснив Ляшко. Фото: akzent.zp.ua

https://racurs.ua/ua/n159338-chomu-v-ukrayini-masovo-ne-vakcynuut-ditey-poyasnennya-lyashka.html

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Масова вакцинація дітей від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зараз не на часі.

Зараз головне — щеплення дорослого населення. Аналіз захворювань, зокрема і на індійський штам «Дельта, свідчить, що частка заражених зараз несуттєва. Про це 28 серпня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами.

Діти поки не надають навантаження на систему охорони здоров’я. Далі, якщо динаміка буде рости, ми будемо знову переглядати всі дані і робити пріоритет на категорії 12+, — зазначив він.



Раніше в МОЗ заявляли, що в Україні дозволена COVID-вакцинація дітей віком від 12 років. Щепити неповнолітніх можна виключно препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, у серпні в Україні вперше від коронавірусу вакцинували дітей. Батьки дали дозвіл на імунізацію п’ятьох підлітків у Чернівецькій області. Щеплення отримали діти у віці 13−16 років.