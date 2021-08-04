Дітей вперше вакцинували від COVID-19 в Україні

https://racurs.ua/ua/n158341-ditey-vpershe-vakcynuvaly-vid-covid-19-v-ukrayini.html

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Дітей вперше вакцинували від COVID-19 в Україні. Батьки дали дозвіл на імунізацію п’ятьох підлітків у Чернівецькій області. Щеплення отримали діти у віці 13−16 років.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

Серед причин, чому батьки вирішили зробити процедуру, — виїзд дитини за кордон на навчання, а також наявність хронічних хвороб, які можуть ускладнити перебіг коронавірусної інфекції, — зазначила координатор з вакцинації на Буковині Оксана Знак.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України нещодавно офіційно дозволило робити щеплення дітям віком від 12 років американською вакциною Comirnaty виробництва фармкомпанії Pfizer-BioNTech.

Для отримання щеплення батьки дітей 12−15 років або самі діти віком 16−17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря. Міністерство охорони здоров’я України, враховуючи наявні наукові дослідження, рекомендації ВООЗ, дозволило використовувати вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech для підлітків в разі, якщо дитина: