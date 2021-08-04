Детей впервые вакцинировали от COVID-19 в Украине

https://racurs.ua/n158341-detey-vpervye-vakcinirovali-ot-covid-19-v-ukraine.html

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Детей впервые вакцинировали от COVID-19 в Украине. Родители дали разрешение на иммунизацию пяти подростков в Черновицкой области. Прививки получили дети в возрасте 13−16 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Среди причин, почему родители решили сделать процедуру — выезд ребенка за границу на учебу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут осложнить течение коронавирусной инфекции, — отметила координатор по вакцинации на Буковине Оксана Знак.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины недавно официально разрешило делать прививки детям старше 12 лет американской вакциной Comirnaty производства фармкомпании Pfizer-BioNTech.

Для получения прививки родители детей 12−15 лет или сами дети в возрасте 16−17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу. Министерство здравоохранения Украины, учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации ВОЗ, позволило использовать вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech для подростков в случае, если ребенок: