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Когда и где в Украине начнется новая COVID-вспышка, спрогнозировали эксперты. Фото: УП

Когда и где в Украине начнется новая COVID-вспышка, спрогнозировали эксперты

3 авг 2021, 20:17
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Коронавирус в Украине вспыхнет с новой силой, этого можно ожидать в течение ближайших двух недель.

Вспышка может начаться в любом регионе страны. Такой прогноз озвучили эксперты Киевской школы экономики (KSE).

Сейчас ситуация остается контролируемой и медицинская система неперегруженная (койки с кислородом загружены на 9%, реанимационные — на 12%).


Вероятнее всего, вспышка начнется в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской и Хмельницкой областях. Эти регионы «растут» больше всего и дают более 50% всего роста госпитализаций в Украине, — сказал руководитель KSE Юрий Ганиченко.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова к новой волне коронавируса. Также он отметил, что лучшая защита от инфекции — это вакцинация.

Источник: Ракурс


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