Об опасных последствиях коронавируса рассказали ученые

https://racurs.ua/n158314-ob-opasnyh-posledstviyah-koronavirusa-rasskazali-uchenye.html

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Коронавирус в первые две недели после инфицирования в три раза увеличивает риск сердечного приступа и ишемического инсульта.

Ученые провели крупнейшее в мире исследование относительно связи коронавируса с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В нем приняли участие более 86 тыс. человек. Об этом пишет Lancet.

Согласно результатам, болезнь увеличивала риск острого инфаркта миокарда и инсульта.

Такая зависимость сохранялась даже с учетом таких факторов, как сопутствующие заболевания, возраст, пол и социально-экономические факторы, — отметили ученые.

Нередко у людей, которые переболели коронавирусом, фиксируются осложнения. Болезнь может негативно отразиться как на физическом, так и на психическом состоянии человека.

Например, те, кто выздоровел, жалуются на быструю утомляемость, проблемы со сном, повышенный уровень тревожности. В случае значительного ухудшения состояния специалисты советуют обращаться к врачу. Это может помочь избежать более серьезных проблем со здоровьем.

Напомним, ученые рассказали, чем отличаются COVID-симптомы у людей разного возраста. Они выяснили, что потеря обоняния является довольно редким явлением среди пожилых больных, а пациенты 40−59 лет чаще жалуются на постоянный кашель.

Источник: The Lancet