Про небезпечні наслідки коронавірусу розповіли вчені. Фото: blog.pokupon.ua

https://racurs.ua/ua/n158314-pro-nebezpechni-naslidky-koronavirusu-rozpovily-vcheni.html

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Коронавірус у перші два тижні після інфікування втричі збільшує ризик серцевого нападу й ішемічного інсульту.

Вчені провели найбільше у світі дослідження щодо зв’язку коронавірусу з серцево-судинними захворюваннями. У ньому взяли участь понад 86 тис. людей. Про це пише Lancet.

Згідно з результатами, хвороба збільшувала ризик гострого інфаркту міокарда та інсульту.

Така залежність зберігалася навіть з урахуванням таких факторів, як супутні захворювання, вік, стать і соціально-економічні чинники, — зазначили науковці.

Нерідко у людей, які перехворіли на коронавірус, з’являються ускладнення. Хвороба може негативно відобразитися як на фізичному, так і на психічному стані людини.

Наприклад, ті, хто одужав, скаржаться на швидку втомлюваність, проблеми зі сном, підвищений рівень тривожності. У разі значного погіршення стану фахівці радять звертатися до лікаря. Це може допомогти уникнути більш серйозних проблем зі здоров’ям.

Нагадаємо, дослідники розповіли, чим відрізняються COVID-симптоми в людей різного віку. Вони з’ясували, що втрата нюху є доволі рідкісним явищем серед літніх хворих, а пацієнти 40−59 років частіше скаржаться на постійний кашель.

Джерело: The Lancet