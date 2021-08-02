Як відрізняються COVID-симптоми в людей різного віку, розповіли вчені

Коронавірус у світі. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158253-yak-vidriznyautsya-covid-symptomy-v-ludey-riznogo-viku-rozpovily-vcheni.html

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Коронавірус у світі продовжують досліджувати вчені. Дослідники Королівського коледжу Лондона розповіли, чим відрізняються COVID-симптоми в людей різного віку.

Вони з’ясували, що втрата нюху є доволі рідкісним явищем серед літніх хворих, а пацієнти 40−59 років частіше скаржаться на постійний кашель. Про це пише The Lancet Digital Health.

Зазначається, що вчені відстежували динаміку захворювання в перші три дні після позитивного тесту на коронавірус.

Зокрема, з’ясувалося, що першими симптомами коронавірусу в людей від 16 до 39 років найчастіше є втрата нюху, біль у грудях, у шлунку й задишка. Натомість для людей віком від 40 до 59 років був характерний постійний кашель і інколи біль у грудях та втрата нюху, а пацієнти віком від 60 до 80 років скаржаться на біль у м’язах, грудях, задишку та діарею.

Зокрема, чоловіки частіше, ніж жінки повідомляють про задишку, занепад сил і озноб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові спалахи коронавірусу в Україні можуть відбутися вже в першій половині серпня. Зараз владі вдається оперативно реагувати на локальні спалахи і стримувати розвиток епідемії. Але ймовірність сплеску COVID-19 досить висока.

Джерело: the Lancet