Новий сплеск COVID-епідемії в Україні спрогнозували експерти. Фото: AFP

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Нові спалахи коронавірусу в Україні можуть відбутися вже в першій половині серпня.

Зараз владі вдається оперативно реагувати на локальні спалахи і стримувати розвиток епідемії. Але ймовірність сплеску COVID-19 досить висока. Про це 2 серпня заявив керівник Центру економіки охорони Здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко у коментарі «РБК-Україна».

Небезпека полягає в тому, що зараз всі регіони України знаходяться на мінімальному плато, маючи досить низький рівень захворюваності. Всі вони перестали демонструвати падіння захворюваності. Це якраз ґрунт для того, щоб почався сплеск, — зазначив фахівець.

Зростання захворюваності на коронавірус в Україні прогнозує і голова профільного комітету Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. За його словами, влада розглядає два прогнози. За оптимістичним сценарієм, сплеск захворюваності може відбутися в другій половині вересня. Песимістичний прогноз передбачає нову COVID-хвилю вже в другій половині серпня.

Нагадаємо, 20 липня у Національній академії наук завили, що високі темпи зростання захворюваності на коронавірус зафіксовані в Одеській та Сумській областях та в Києві.

Джерело: «РБК-Україна»