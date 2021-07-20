В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n157683-koronavirus-v-ukrayini-u-nan-nazvaly-try-epicentry-zahvoruvanosti.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

Три епіцентри захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 назвали у Національній академії наук в огляді епідемічної ситуації, опублікованому на сайті закладу.

Високі темпи зростання захворюваності зафіксовані в таких регіонах:

Одеській області, де за тиждень стрімко зросли кількість позитивних ПЛР-тестів (на 41%) і госпіталізацій (на 38%);

Києві, де спостерігаються високі темпи зростання кількості госпіталізацій та позитивних результатів тестів. Водночас кількість випадків коронавірусу у столиці за тиждень зросла на 4% після зниження на 17% тижнем раніше;

Сумській області, де фіксують високі темпи зростання госпіталізацій, а також збільшення темпів зростання захворюваності. Крім того, в регіоні за тиждень зросла кількість позитивних ПЛР-тестів.

Нагадаємо, експерти попереджають, що нової хвилі захворюваності на COVID-19 в Україні ще немає, але регіони готові «вибухнути».