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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні — у НАН назвали три епіцентри захворюваності

20 лип 2021, 17:57
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

Три епіцентри захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 назвали у Національній академії наук в огляді епідемічної ситуації, опублікованому на сайті закладу.


Високі темпи зростання захворюваності зафіксовані в таких регіонах:

  • Одеській області, де за тиждень стрімко зросли кількість позитивних ПЛР-тестів (на 41%) і госпіталізацій (на 38%);
  • Києві, де спостерігаються високі темпи зростання кількості госпіталізацій та позитивних результатів тестів. Водночас кількість випадків коронавірусу у столиці за тиждень зросла на 4% після зниження на 17% тижнем раніше;
  • Сумській області, де фіксують високі темпи зростання госпіталізацій, а також збільшення темпів зростання захворюваності. Крім того, в регіоні за тиждень зросла кількість позитивних ПЛР-тестів.

Нагадаємо, експерти попереджають, що нової хвилі захворюваності на COVID-19 в Україні ще немає, але регіони готові «вибухнути».

Джерело: Ракурс


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