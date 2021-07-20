В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n157683-koronavirus-v-ukraine-v-nan-nazvali-tri-epicentra-zabolevaemosti.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

Три эпицентра заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 назвали в Национальной академии наук в обзоре эпидемической ситуации, опубликованном на сайте заведения.

Высокие темпы роста заболеваемости зафиксированы в таких регионах:

Одесской области, где за неделю стремительно выросли количество положительных ПЦР-тестов (на 41%) и госпитализаций (на 38%);

Киеве, где наблюдаются высокие темпы роста количества госпитализаций и положительных результатов тестов. В то же время количество случаев коронавируса в столице за неделю выросло на 4% после снижения на 17% неделей ранее;

Сумской области, где фиксируют высокие темпы роста госпитализаций, а также увеличение темпов роста заболеваемости. Кроме того, в регионе за неделю выросло количество положительных ПЦР-тестов.

Напомним, эксперты предупреждают, что новой волны заболеваемости COVID-19 в Украине еще нет, но регионы готовы «взорваться».