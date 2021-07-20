Зеленский не хотел готовиться к встрече с Макроном - экс-секретарь СНБО

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Владимир Зеленский не хотел готовиться к встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась за девять дней до второго тура президентских выборов в 2019 году.

Об этом рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данылюк в программе «Светская жизнь с Екатериной Осадчей».

Бывали случаи, когда я давал документы, а он (Зеленский — ред.) не хотел готовиться. Говорил: «я пошел» — и уходил. Я тогда звонил жене Зеленского в номер и говорил: «Лена, кажется, Владимир не лучшим образом подготовился к встрече с президентом Франции», — вспоминает Данылюк.

Спустя некоторое время Зеленский возвращался к Данылюку за документами о встрече.

По его словам, он просил жену будущего президента повлиять на Зеленского, чтобы политик более ответственно относился к встрече с мировым лидером.

По мнению экс-чиновника, такое поведение можно объяснить тем, что это была первая серьезная международная встреча Зеленского.

Напомним, кандидат в президенты Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном 12 апреля 2019 года — за несколько дней до второго тура выборов. Лидер Франции принял тогда еще шоумена в своей резиденции — Елисейском дворце в Париже. На этой встрече Зеленского сопровождал Данылюк.