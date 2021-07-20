Зеленський не хотів готуватися до зустрічі з Макроном - екс-секретар РНБО - Володимир Зеленський

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Володимир Зеленський не хотів готуватися до зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, що відбулася за девʼять днів до другого туру президентських виборів у 2019 році.

Про це розповів екс-секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олександр Данилюк у програмі «Світське життя з Катериною Осадчою».

Бували випадки, коли я надавав документи, а він (Зеленський — ред.) не хотів готуватися. Казав: «я пішов» — і йшов. Я тоді телефонував дружині Зеленського в номер і казав: «Олено, здається, Володимир не найкращим чином підготувався до зустрічі з президентом Франції», — розповів Данилюк.

Через деякий час Зеленський повертався до Данилюка по документи щодо зустрічі.

За його словами, він просив дружину майбутнього президента вплинути на Зеленського, щоб політик відповідальніше ставитися до зустрічі зі світовим лідером.

На думку екс-чиновника, така поведінка могла пояснюватися тим, що це була перша серйозна міжнародна зустріч Зеленського.

Нагадаємо, кандидат у президенти Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном 12 квітня 2019 року — за кілька днів до другого туру виборів. Лідер Франції прийняв тоді ще шоумена у своїй резиденції — Єлисейському палаці в Парижі. На цій зустрічі Зеленського супроводжував Данилюк.