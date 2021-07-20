У США на пляж викинуло велетенську медузу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n157681-gigantsku-meduzu-rozmirom-z-labradora-vykynulo-na-plyaj-u-shotlandiyi-foto.html

Ракурс

У Шотландії на пляжі виявили велетенську медузу розміром з собаку-лабрадора.

Тварину виявила місцева жителька, яка разом із двома лабрадорами прогулювалася по пляжу Ейр в окрузі Саут-Ершир. Про це повідомляє видання Daily Star.

Після припливу на пляжі лежало кілька медуз, в чому немає нічого незвичайного, а потім я натрапила на це чудовисько, — розповіла вона.

Знайдена медуза мала незвичну напрочуд детальну прозору внутрішню частину. За словами жінки, тварина була схожа на «пожовану собакою іграшку з мотузок».

Ймовірно, ця медуза належить до виду Rhizostoma pulmo, який вважається найбільшим видом медуз в Великобританії. Такі медузи можуть досягати 150 см у діаметрі і мати вагу до 25 кг. Для людей вони не є небезпечними.

Нагадаємо, на пляж в американському штаті Орегон нещодавно викинуло рідкісну велетенську «місячну» рибу. Про цих риб біологам наразі досить мало відомо.

Джерело: Daily Star