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У США на пляж викинуло велетенську медузу, фото: «Вікіпедія»
Гігантську медузу розміром з лабрадора викинуло на пляж у Шотландії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n157681-gigantsku-meduzu-rozmirom-z-labradora-vykynulo-na-plyaj-u-shotlandiyi-foto.htmlРакурс
У Шотландії на пляжі виявили велетенську медузу розміром з собаку-лабрадора.
Тварину виявила місцева жителька, яка разом із двома лабрадорами прогулювалася по пляжу Ейр в окрузі Саут-Ершир. Про це повідомляє видання Daily Star.
Після припливу на пляжі лежало кілька медуз, в чому немає нічого незвичайного, а потім я натрапила на це чудовисько, — розповіла вона.
Знайдена медуза мала незвичну напрочуд детальну прозору внутрішню частину. За словами жінки, тварина була схожа на «пожовану собакою іграшку з мотузок».
Ймовірно, ця медуза належить до виду Rhizostoma pulmo, який вважається найбільшим видом медуз в Великобританії. Такі медузи можуть досягати 150 см у діаметрі і мати вагу до 25 кг. Для людей вони не є небезпечними.
Нагадаємо, на пляж в американському штаті Орегон нещодавно викинуло рідкісну велетенську «місячну» рибу. Про цих риб біологам наразі досить мало відомо.
Джерело: Daily Star
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