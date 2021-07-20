«Місячну» рибу викинуло на пляє в Орегоні, фото: Seaside Aquarium

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У США на пляж Сантет в західному штаті Орегон викинуло дуже велику рідкісну рибу опах, також відому як «місячна риба».

Вага рибини становить 45 кг і вона є першою у своєму роді, яку коли-небудь бачили в цьому районі, повідомляє видання The Mirror.

Незвичайна на вигляд риба була у «чудовому стані», коли її знайшли. Ймовірно, вона перебувала близько до берега, коли загинула.

Знімки тварини були опубліковані в соцмережах, після чого рибиною зацікавилися науковці.

Наразі тварину заморозили і розмістили в місцевому акваріумі до кінця цього року, де її можуть побачити всі охочі. Згодом учені планують провести розтин цієї тварини.

Про риб цього виду відомо достатньо мало, вчені навіть не знають середню тривалість їх життя.

Про цих прекрасних риб відомо не так багато, тому все, що ми можемо дізнатися, буде корисним, — наголошують біологи.

Ці риби живуть у відкритому океані та тропічних водах на глибині від 50 до 200 м, де харчуються крилем і кальмарами. На думку вчених, поява рибини на пляжі в цьому регіоні могла стати наслідком змін клімату, які змушують тварин рухатися на північ.

Нагадаємо, нещодавно на пляжі у Каліфорнії виявили страхітливу «рибу-монстра».

Джерело: The Mirror