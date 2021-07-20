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Ракурс
Урожай огірків і помідорів показала дружина Порошенка

Урожай огірків і помідорів показала дружина Порошенка (ФОТО)

20 лип 2021, 16:35
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Марина Порошенко, дружина колишнього президента України, показала свій город для нардепів з партії «Європейська солідарність». Про це у Фейсбук повідомила екс-віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Марина Порошенко похвалилася нам з Іриною Фріз, Ніною Южаніною, Вікторією Сюмар та Іванною Климпуш-Цинцадзе своїм городом. Було цікаво. Ми теж на дачі вирощуємо трохи овочів, тож подивитися, як там огірочки в сусідів — святе, — написала Геращенко.

Грядки дружини Петра Порошенка нардепи назвали «охайними». За словами Геращенко, Марина Порошенко вирощує огірки, кабачки, кілька видів помідорів, капусту, перець, баклажани, гарбузи. Також між грядками ростуть чорнобривці і ревінь. Квіти, як зазначила колишня перша леді, віднаджують жуків і равликів.

Геращенко також пообіцяла спробувати яблука — «культовий „білий налив“» у Порошенків.


Джерело: Ракурс


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