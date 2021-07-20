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Ракурс
Урожай огурцов и помидоров показала жена Порошенко

Урожай огурцов и помидоров показала жена Порошенко (ФОТО)

20 июл 2021, 16:35
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Марина Порошенко, супруга бывшего президента Украины, показала свой огород для нардепов из партии «Европейская солидарность». Об этом в Фейсбуке сообщила экс-вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Марина Порошенко похвасталась нам с Ириной Фриз, Ниной Южаниной, Викторией Сюмар и Иванной Климпуш-Цинцадзе своим огородом. Было интересно. Мы тоже на даче выращиваем немного овощей, поэтому посмотреть, какие там огурчики у соседей — святое, — написала Геращенко.

Грядки жены Петра Порошенко нардепы назвали «опрятными». По словам Геращенко, Марина Порошенко выращивает огурцы, кабачки, несколько видов помидоров, капусту, перец, баклажаны, тыкву. Также между грядками растут бархатцы и ревень. Цветы, как отметила бывшая первая леди, отпугивают жуков и улиток.

Геращенко также пообещала попробовать яблоки — «культовый „белый налив“» у Порошенко.


Источник: Ракурс


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