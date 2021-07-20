Как получить скидку на газ, рассказали в «Нафтогазе»

Скидка на газ. Фото: Главком

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Тарифы на газ 2021 изменились — теперь газопоставщики переходят на годовые тарифы, которые зафиксируют цену на газ.

Клиенты могут получить дополнительную скидку, если будут оплачивать счета до 15 числа. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Получить дополнительную скидку в 1% в следующем месяце можно, если оплатить счет до 15 числа в личном кабинете или через чат бот компании. Клиенты должны ежемесячно платить за газ по факту потребления до 25 числа следующего месяца.

Цена тарифного плана «Фиксированный» в размере 7,96 грн за куб. м зафиксирована на целый год, на период действия с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 включительно. На этот тарифный план автоматически были переведены все клиенты компании.

Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом в случае перехода на другой тарифный план у другой компании. Потребители газа, которые имеют льготы или субсидии, могут присоединиться к тарифному плану «Фиксированный». Изменение тарифного плана не влияет на наличие или начисление льгот и субсидий.

В то же время месячный тариф был приостановлен, поскольку он оказался непопулярным среди клиентов и из-за отсутствия заявок на его подключение.

Напомним, ранее мы сообщали, что рост цен на газ опровергли в «Нафтогазе» — там заверили, что все клиенты газоснабжающей компании по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному плану «Фиксированный», который предлагает кубометр природного газа по 7,96 грн с НДС.