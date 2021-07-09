«Нафтогаз» отказался от месячного тарифа и озвучил цену топлива на июль

https://racurs.ua/n157206-naftogaz-otkazalsya-ot-mesyachnogo-tarifa-i-ozvuchil-cenu-topliva-na-iul.html

Ракурс

Действие тарифного плана «Месячный» от государственного поставщика газа приостановливается. «Нафтогаз» сообщил цену топлива в июле.

Цена на газ в июле от государственной компании «Нафтогаз Украины» не изменится. НАК с 1 июля предлагает клиентам реализовывать голубое топливо по единой цене в рамках годового тарифного плана «Фиксированный».

Единая цена составляет 7,96 грн за куб. м, в эту сумму входит НДС, но не включена стоимость доставки.

Тарифный план «Месячный» компания выводит с рынка из-за его непопулярности и отсутствия заявок на подключение.

У клиентов газоснабжающей компании, подключивших тарифный план «Годовой» в 2020 году, цена и условия остаются неизменными до завершения заключенного договора, — говорится в сообщении.

Стоимость газа для поставщика «последней надежды» в июле составляет 11,05 грн за кубометр. На таких условиях компания обслуживает 600 тыс. домов в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской и Тернопольской областях.

В «Нафтогазе» сообщили, что эта цена рассчитывается ежемесячно по специальной формуле. В нее входит стоимость газа на европейском рынке, курс гривны к евро и другие показатели.

«Ракурс» сообщал, что с 1 мая все поставщики автоматически перевели своих клиентов на новые годовые тарифные планы, фиксируя цену с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Для коммерческих бытовых клиентов, подавших заявку и присоединившихся к «Нафтогазу Украины», цена не меняется в течение 12 месяцев даже в условиях повышения цен на европейских хабах и сезонных колебаний.